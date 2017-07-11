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Товарооборот Челябинской области с Индией увеличился за первые три месяца 2017 года на 73%

Новости Урала
11 июля, 15:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

На прошлой выставке "Иннопром" правительство региона установило хорошие контакты с индийским штатом Андхра-Прадеш

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Товарооборот Челябинской области с Индией увеличился с января по март 2017 года на 73% к уровню аналогичного периода 2016 года. Такие данные привел представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов в интервью ТАСС на международной промышленной выставке "Иннопром-2017".

"На прошлой выставке "Иннопром" правительство Челябинской области установило действительно хорошие контакты с индийским штатом Андхра-Прадеш. В апреле уже текущего года большая делегация во главе с губернатором региона РФ посетила этот штат. За первые три месяца 2017 года товарооборот с Индией вырос на 73,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - сказал он, не уточнив подробностей.

Харлов добавил, что ряд компаний заключили новые договоры. "Компания "Папилон" заключила контракт на поставку оборудования. Компания НЕКК нарастила объемы поставок в Индию ($20 млн - прим. ТАСС)", - уточнил он.

По данным Харлова, во время официального визита в Индию в апреле 2017 года состоялось два бизнес-форума: в Дели на площадке Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI) и в штате Андхра-Прадеш (Вишакхапатнам). В двух мероприятиях приняли участие более 150 B2B контактов.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, тема "Иннопром-2017" - "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопром" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика".

Генеральный информационный партнер и оператор пресс- центра - информационное агентство ТАСС.

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