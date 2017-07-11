Товарооборот между ЕС и Средним Уралом за время действия санкций сократился на 35-40%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Товарооборот между странами Европейского союза (ЕС) и Свердловской областью за время действия санкций сократился на 35-40%. Об этом сообщил во вторник врио губернатора региона Евгений Куйвашев на международной промышленной выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге.

"Мне жаль европейских производителей. За время действия санкций товарооборот между Свердловской областью и странами ЕС снизился на 35-40%, за это время он (товарооборот) в три раза вырос с КНР (у Свердловской области). Хочу подчеркнуть, что никто не запрещает компаниям из ЕС открывать предприятия на территории Свердловской области, наши двери открыты для зарубежных партнеров", - подчеркнул Куйвашев, не уточнив данных по товарообороту между Свердловской областью и странами ЕС за последние 1,5 года.

Он добавил, что свердловские власти открыты для диалога. "У нас в регионе уже успешно работает компания Danone. Это ли не пример того, что санкции не преграда для бизнеса. Политики хотят одного, а предприниматели другого - они хотят строить бизнес на территории нашего региона", - добавил врио губернатора.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой "Иннопрома-2017" стало "Умное производство", страна партнер - Япония.

Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.