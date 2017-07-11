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Куйвашев: решение о строительстве храма на воде в Екатеринбурге еще не принято

Новости Урала
11 июля, 16:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

По словам врио губернатора, сейчас проект проходит стадию согласования, инженеры решают, где его лучше возвести - на суше или на воде

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области еще не приняло решение о строительстве храма на воде в Екатеринбурге. Как сообщил во вторник врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев на международной выставке "Иннопром-2017", сейчас проект проходит стадию согласования, инженеры решают, где его лучше возвести - на суше или на воде.

"Сейчас они (инженеры) изучают возможность строительства храма на воде в Екатеринбурге, окончательного решения по этому вопросу еще не принято", - сказал врио губернатора, отметив, что в любом случае храм "впишется в архитектуру города".

"Мы доверяем инженерам и ждем от них экспертной оценки по строительству нового храма", - уточнил Куйвашев.

Храм к 300-летию

Ранее сообщалось, что рабочая группа по строительству храма Святой Екатерины в Екатеринбурге утвердила концепцию возведения собора на акватории городского пруда. Согласно предварительным договоренностям, храм будет построен в стиле архитектуры XVII века, его открытие планируется к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.

Ранее автор проекта архитектор Михаил Голобородский уточнил, что высота храма составит 62 м, длина - 70 м, ширина - почти 50 м. Он будет занимать порядка 530-550 кв. м, здесь смогут разместиться 2-2,2 тысячи человек. По словам Голобородского, Екатеринбург находится в чаше, в амфитеатре, "из-за чего храмы не строили на возвышенности, как это принято традиционно". Поэтому собор, по его мнению, лучше разместить на воде, откуда его "прекрасно будет видно".

По словам главы градостроительного совета Екатеринбурга Михаила Вяткина, храм будет построен вместо разрушенного более 80 лет назад. Он считает, что появление храма поможет закрыть сразу два вопроса, неоднократно поднимавшихся для обсуждения местными властями, - это появления в городе кафедрального собора и появление храма в честь святой покровительницы города.

Организаторами строительства являются Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и Русская медная компания (РМК).

Екатерининский собор был построен на левом берегу реки Исеть в Екатеринбурге при основании города в 1723 году и разрушен в 1930 году. Сейчас на этом месте находится площадь Труда, сквер и памятник основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония.

Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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