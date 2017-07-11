Эволюция "Иннопрома": рекордное число посетителей и ставка на лучшие технологии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Международная промышленная выставка "Иннопром-2017" в Екатеринбурге, по оценкам ряда экспертов, за семь лет сделала стремительный рывок вперед. Это касается всех аспектов - от использования новейших технологий до масштабной и разноплановой культурной программы. Растущий интерес к выставке был подтвержден в самом начале ее работы: за первые два дня на посещение выставки зарегистрировались рекордные 44 тыс. человек.

По словам врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, стенд Японии, которая выступает страной-партнером "Иннопрома-2017", стал самым оригинальным за последние несколько лет среди зарубежных стран, которые представляли свою продукцию на "Иннопроме". Но останавливаться на достигнутом организаторы не намерены.

"В 2018 году выставка предстанет в новом качестве. Она будет еще более масштабной и информативной, с новыми рекордами", - подчеркнул врио губернатора.

О хорошей погоде попросили президента

Свердловский Гидрометцентр прогнозировал на время выставки грозы и кратковременные дожди. Однако 10 июля, когда выставку посетил президент России Владимир Путин, в Екатеринбурге распогодилось.

"Я созванивался с Владимиром Владимировичем (Путиным). Попросил его, чтобы он вновь привез в Екатеринбург хорошую погоду, - в шутку признался на пресс-завтраке с журналистами врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Президент высоко оценил ряд представленных на "Иннопроме" разработок.

Уже на следующий день Екатеринбург вновь оказался во власти ливней, и несколько улиц, ведущих к выставочному центру "Екатеринбург-Экспо", где проходит "Иннопром", оказались затопленными.

"Рад, что дожди не сказались на посещении выставки. За два дня "Иннопрома" был установлен рекорд по регистрации посетителей - ее планируют посетить порядка 44 тыс. человек", - сказал Куйвашев.

"Капризы" уральского климата уже пытались внести коррективы в работу "Иннопрома". В 2013 году в дни проведения выставки стояла тридцатиградусная жара, и журналисты, а также члены правительства попросили Куйвашева сдвинуть сроки ее проведения на август, когда менее жарко. Однако, рассмотрев все "за" и "против", организаторы тогда приняли решение сохранить сроки проведения "Иннопрома".

Акцент на новейшие технологии

В общении с журналистами Куйвашев признался, что некоторое время судьба выставки "была не определена". "Когда в 2012 году я стал губернатором Свердловской области, то не знал, что будет с выставкой "Иннопром". Не понимал, куда двигаться дальше, что с ней будет", - сказал врио губернатора.

По его словам, за прошедшие 5 лет была проделана огромная работа. "Пришло понимание того, что акцент нужно делать на развитии современных технологий. В результате... стало много современных... станков, роботов. Если раньше их были единицы, то теперь... последние разработки представлены массово на выставке", - отметил Куйвашев.

На стендах с разработками в сфере IT-технологий выстроились очереди. Самой большой популярностью у посетителей пользуется лазерная гравировка герба РФ на корпус смартфонов. "На мой взгляд, такие технологии не только интересны молодежи, но и воспитывают патриотизм... Им не стыдно, например, где-нибудь в Европе пройтись со смартфоном, на котором изображен с помощью лазера герб РФ. Это здорово", - сказала корреспонденту ТАСС жительница Екатеринбурга Алена Вейер.

Как отметил Куйвашев, именно такие цели и ставили перед собой организаторы "Иннопрома-2017". "На нашей выставке должны быть представлены лучшие технологии. Прежде чем допустить кого-то на выставку, мы цифруем его разработки", - рассказал он и добавил, что в следующем году "выставка станет еще более масштабной и интересной".

Культурный прогресс "Иннопрома"

Культурная программа "Иннопрома" за последние семь лет также вышла на новый качественный уровень. Если в 2011-2012 годах на выставке выступали только местные коллективы, а в выставочном центре звучали русские народные песни, то сейчас в культурной программе выставки принимают участие такие звезды как Денис Мацуев, и присутствуют зарубежные музыканты, в числе которых, например, лучшие выпускники китайской филармонической академической школы.

В этом году на обширную культурную программу представила делегация Японии. Музыканты из страны-партнера "Иннопрома-2017" привезли на Урал интересную джазовую программу. На сцене Свердловской филармонии во вторник выступило джаз-трио, в состав которого входят Тихиро Яманака (фортепиано), Хиронори Момои (ударные) и Еси Ваки (контрабас, бас-гитара). "Тихиро Яманака родилась в Японии, но джаз научилась играть в Бостоне. Успешную выпускницу знаменитого колледжа Беркли "Jazz Life Magazine" признал одним из самых больших джазовых талантов последних десятилетий", - сообщили в филармонии.

В это же время стартовал товарищеский матч по футболу между женскими командами Уральского федерального университета и университетом Тохоку (Tohoku University of Community Service and Science). "Турнир пройдет на стадионе Уральского федерального университета, играть будут 7х7, всего команды сыграют 2-3 матча", - отметили организаторы.

Об "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой этого года стало "Умное производство", страной- партнером выступает Япония. Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.