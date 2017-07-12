Средний Урал наладит сотрудничество в сфере IT с Южной Кореей - партнером "Иннопрома-2018"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Свердловская область наладит сотрудничество в области робототехники и IT-сфере с Республикой Корея, которая является страной-партнером международной промышленной выставки "Иннопром-2018". Предварительные договоренности о сотрудничестве в этих сферах были достигнуты во время поездки делегации Законодательного собрания Свердловской области в Сеул, а также на встрече врио губернатора Евгения Куйвашева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в России Пак Ро Беком на полях "Иннопрома", сообщила в среду в интервью ТАСС в рамках "Иннопрома" председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.

"Делегация Свердловской области посещала Республику Корея, где мы встречались с представителями крупного, среднего и малого бизнеса, говорили о вариантах сотрудничества. Мы обсуждали различные направления: в научной, культурной, гуманитарной сферах. Также рассматривали вопросы взаимодействия между вузами и вопросы межпарламентского сотрудничества. По итогам поездки были сформированы направления сотрудничества с корейскими компаниями в области энергетики, роботизации, IT-сферах", - сказала Бабушкина.

По ее словам, корейский бизнес заинтересовали преференции, выделение которых предусмотрено законодательством Свердловской области для иностранных инвесторов. "На данный момент мы приняли региональные законы об инвестиционном, венчурном фондах. У нас есть закон о государственно-частном партнерстве, который позволяет нам решать ряд вопросов по поддержке бизнеса, у нас есть ряд законов, согласно которым мы предоставляем преференции по налогу на прибыль, на имущество и многие, многие другие законы. Это те шаги, которые нам помогают привлекать зарубежные инвестиции", - сказала собеседница агентства.

По словам Бабушкиной, до конца 2017 года делегации из Кореи посетят Свердловскую область в рамках подготовки к "Иннопрому-2018". "Республика Корея будет стратегическим партнером "Иннопрома-2018". Мы будем готовиться к нему, чтобы он прошел на очень серьезном уровне", - добавила Бабушкина.

В выставке "Иннопром" принимают участие более 600 компаний, почти 95 стран направили в Екатеринбурге своих представителей, чтобы развивать промышленные связи с российскими предприятиями. За первые два дня выставки "Иннопром" уже посетили почти 45 тыс. человек.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году она проходит с 10 по 13 июля 2017 года, тема "Иннопрома-2017" - "Умное производство", страна партнер - Япония, организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС. В следующем году страной-партнером "Иннопрома" станет Республика Корея.