Производитель станков из Италии планирует построить завод в ОЭЗ "Титановая долина"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Производитель станков из Италии планирует локализовать свое первое в России производство в уральской особой экономической зоне (ОЭЗ) "Титановая долина". Об этом в среду сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

"На Международной промышленной выставке "Иннопром-2017" генеральный директор ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов подписал соглашение о намерении с президентом итальянской компании CMS Марком Ачети. Производитель станков и обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ) рассматривает вариант локализации своего первого российского производства на территории перспективной второй очереди ОЭЗ", - сообщили там.

CMS производит оборудование для обработки алюминия и композитного материалов, применяемых в авиа- и космостроении, автомобилестроении и судостроении. Итальянская компания много лет является партнером Уральского завода гражданской авиации, а также развивает сотрудничество с другими российскими авиастроителями - Объединенной авиастроительной корпорацией, холдингом "Вертолеты России", предприятиями Росатома.

"Россия входит в пятерку стран по объему рынка станков. В связи с программой импортозамещения доля экспорта сократилась примерно на 25%, при этом отечественные производители пока не могут полностью заполнить освободившуюся нишу, и в этом CMS видит свои перспективы развития в России", - сказал Ачети. Также он отметил, что локализация в ОЭЗ помимо льгот предоставит компании возможность находиться в непосредственной близости с основным российским партнером - Уральским заводом гражданской авиации.

Кызласов отметил, что на начальном этапе подписания соглашений о намерениях запущен процесс кластеризации. "За авиастроителями подтягиваются поставщики: производители компонентов, авионики, за поставщиками - производители оборудования, которые, в том числе, смогут развивать в Екатеринбурге компетенции по сервису технологического оборудования", - пояснил он.

О намерениях реализовывать совместные проекты на территории второй очереди "Титановой долины" уже заявили холдинг "Вертолеты России", холдинг "Технодинамика", а также УЗГА, который станет якорным резидентом площадки "Уктус" ОЭЗ.

Вторая очередь ОЭЗ "Титановая долина"

Вторая очередь ОЭЗ "Титановая долина" (площадка "Уктус") создается на базе аэропорта Уктус и на прилегающих территориях. Общая площадь будущей ОЭЗ почти 100 га.

Правительство Свердловской области и управляющая компания "Титановой долины" продолжают работать над заявкой в Минэкономразвития РФ по созданию второй очереди. В 2016-2017 годах на выкуп земель из частной собственности региональное правительство выделило 202,44 млн рублей. Ожидается, что площадка "Уктус" получит статус особой экономической зоны в первой половине 2018 года.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой "Иннопрома-2017" стало "Умное производство", страной- партнером выступает Япония.

Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство ТАСС.