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Юрист Иван Волков зарегистрирован кандидатом на выборы свердловского губернатора

Новости Урала
12 июля, 18:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июля. /ТАСС

Волков зарегистрировался от партии "Российский общенародный союз"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Юрист Иван Волков зарегистрировался кандидатом на выборы губернатора Свердловской области от партии "Российский общенародный союз", сообщили в среду в пресс-службе регионального избиркома.

"12 июля в рабочую группу избирательной комиссии Свердловской области по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на должность губернатора Свердловской области, обратился юрист Иван Волков. Ранее он был выдвинут кандидатом на должность губернатора на съезде партии "Российский общенародный союз", прошедшем в Москве", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что Волков получил разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда кандидата, он может начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения.

Свердловский облизбирком ранее принял документы от девяти кандидатов на выборах, которые пройдут 10 сентября в единый день голосования: врио губернатора Евгения Куйвашева ("Единая Россия"), депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутата Заксобрания области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), управляющего директора "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ), Игоря Торощина (ЛДПР), депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева ("Зеленые"), Виктора Костромина ("Народ против коррупции"), мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана ("Яблоко"), призера Олимпийских игр 2004 года Олеси Красномовец ("Патриоты России").

По словам председателя облизбиркома Валерия Чайникова, кандидатам необходимо собрать листы поддержки от муниципальных депутатов представительных органов и глав муниципальных образований ("муниципальный фильтр" - прим. ТАСС), избранных на прямых выборах. Подписи необходимо собрать до 26 июля.

Каждый кандидат должен собрать не менее 126 и не более 132 подписей в свою поддержку не менее чем в 55 муниципальных районах и городских округах, а также в сельских и городских поселениях. Из 126 подписей не менее 108 и не более 113 должны быть собраны от депутатов районных дум и глав городских округов, остальные - от депутатов сельских и городских поселений.

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