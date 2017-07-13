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Военные ЦВО взорвали 100 кг тротила для борьбы с последствиями селей в Таджикистане

Новости Урала
13 июля, 7:16 UTC+3 ТАСС

Применение взрывчатки уже позволило понизить уровень подтопления

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ТАСС, 13 июля. Российские военные специалисты в Дарвазском районе Таджикистана помогают ликвидировать последствия схода селей, перекрывших русло пограничной с Афганистаном реки Пяндж. Как сообщил в четверг помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин, для разрушения природных препятствий на пути реки военнослужащие применили более 100 килограммов тротила и более 50 мин.

"Командованию Центрального военного округа от властей Таджикистана поступило обращение с просьбой помочь. Из-за схода селей внезапно образовалась природная плотина, которая на несколько метров повысила уровень воды и в двух местах затопила автодорогу Душанбе - Куляб - Хорог, соединяющую столицу республики с расположенными на Памире регионами", - отметил он.

По словам Рощупкина, применение тротила уже позволило понизить уровень подтопления. "Работы продолжаются", - добавил полковник.

Восьмого июля с гор левобережного Дарваза сошли несколько селей, которые перекрыли движение между кишлаками Ширговад и Ёгед в Горно-Бадахшанской автономной области, подтопили десятки домов по обе стороны границы и привели к гибели нескольких человек с афганского берега Пянджа.

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