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Товарооборот Свердловской области с Белоруссией увеличился на 46% в 1 квартале 2017 года

Новости Урала
13 июля, 12:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ /Корр. ТАСС, Ольга Шнайдер

Регион активно использует сельхозтехнику, которая изготавливается на белорусских предприятиях

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Товарооборот Свердловской области с Республикой Беларусь увеличился на 46% в первом квартале 2017 года к аналогичному периоду 2016 года. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС вице-губернатор региона Алексей Орлов на международной промышленной выставке "Иннопром-2017", которая проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге.

"Мы с удовольствием констатируем, что за первый квартал текущего года у нас товарооборот вырос на 46% с Республикой Беларусь, причем рост более чем на 50% в сфере электроэнергетики. У нас серьезные контракты сегодня на исполнении у Уральского турбинного завода (УТЗ, АО "Ротек") по реконструкции Минской ТЭЦ", - сказал он, не уточнив подробностей.

Также Орлов пояснил, что регион активно использует сельхозтехнику, которая изготавливается на белорусских предприятиях. В частности, это зерносушилки и комбайны.

"Белорусские коллеги - очень квалифицированный и требовательный заказчик. Мы уже модернизируем турбину на Гродненской ТЭЦ, подписан контракт на реконструкцию Минской ТЭЦ-3, и мы рассчитываем, что наше сотрудничество будет продолжено" - сказал ТАСС председатель совета директоров АО "РОТЕК" Михаил Лифшиц.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой "Иннопром-2017" стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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