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Эксперт: половина соискателей в РФ готова поступиться зарплатой, чтобы не потерять работу

Новости Урала
13 июля, 12:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июля. /ТАСС

По данным компании HeadHunter, в ближайшее время к сокращению штата готовятся около 4% промышленных предприятий Уральского федерального округа

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© ТАСС/Валерий Шарифулин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Около половины соискателей в России согласны на сокращение заработной платы для того, чтобы не потерять работу. Кадровики считают тенденцию тревожной, так как она свидетельствует о неуверенности людей в завтрашнем дне, сообщила в ходе конференции HR-директоров промпредприятий на выставке "Иннопром-2017" директор Екатеринбургского филиала HeadHunter Анна Хвостова.

"Почти половина соискателей ради того, чтобы остаться на текущем месте работы, готовы поступиться своей зарплатой. Ни при каких условиях не готовы поступаться специалисты в области инсталляции и сервиса, все, что относится к сфере IT, и менеджеры по продажам. Это тревожный знак, люди ощущают неуверенность", - отметила Хвостова.

При этом, по данным эксперта, в ближайшее время к сокращению штата готовятся около 4% промышленных предприятий Уральского федерального округа. В то же время конкуренция на рынке труда снижается, и количество поданных резюме сокращается по отношению к числу вакансий.

Самыми популярными специалистами в рабочей сфере по всем регионам России являются конструкторы, технологи, энергетики, главные инженеры и специалисты по охране труда, а также менеджеры по продажам.

"Самой популярной заработной платой для рабочего персонала в регионах является оклад 25-30 тысяч рублей в месяц. Если брать производственные специальности в целом, то в России это 35-40 тысяч", - добавила эксперт.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой этого года стало "Умное производство", страной- партнером выступает Япония, организатором - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператором - ГК "Формика".

Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство ТАСС.

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