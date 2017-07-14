Эксперты "Иннопрома" предложили пути повышения качества образования инженеров в РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Модернизация действующих производств и строительство новых предприятий в России, стремительно меняющиеся рыночные условия требуют оперативной качественной подготовки молодых профессионалов, однако отставание системы подготовки кадров от действующих технологий и потребностей работодателей растет, отметили эксперты в ходе дискуссии, прошедшей в Екатеринбурге по итогам международной выставки "Иннопром-2017".

Участники дискуссии "Базовые кафедры в технических вузах. Взаимодействие с работодателями и ссузами" обсудили пути решения проблемы, а также рассмотрели имеющийся у компаний опыт самостоятельного обеспечения своих производств квалифицированным персоналом.

Международная промышленная выставка "Иннопром" прошла в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Выставка проводится ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ.

Инертность системы профобразования

"Удовлетворенность промпредприятий качеством подготовки достаточно низкая, и чем выше уровень образования, тем ниже удовлетворенность практическими умениями специалистов-выпускников", - начал дискуссию модератор встречи Дмитрий Глушко - замгендиректора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

По словам руководителя направления по методологии и сопровождению проекта "Будущее белой металлургии" Первоуральского новотрубного завода Анны Поляковой, проблема системы профобразования сложилась в результате ее многолетней инертности. Преподаватели, по словам эксперта, привыкли 15-20 лет и более учить по одной и той же программе, отвыкли заниматься методической работой, им трудно получать новые знания.

"Мы обязали всех преподавателей пройти стажировки на производстве в экскурсионно-коммуникационном формате. Надевайте спецодежду, проходите инструктажи по технике безопасности - и из цеха не просто приносите впечатления, а работайте в нем. Общайтесь с начальниками цехов, читайте чертежи, изучайте оборудование, инструкции", - говорит Полякова, отмечая, что с возрастными преподавателями такая методика идет сложно.

На смену самым пассивным здесь уже набрали 18 стажеров- преподавателей из выпускников профильных вузов, которые в августе начнут обучать в колледже и образовательном центре.

"Дни карьеры" на предприятиях

Вице-президент АО "Русская медная компания" (РМК) по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова утверждает, что окончивших вуз молодых специалистов приходится доучивать около двух лет. Одним из эффективных способов заинтересовать будущих сотрудников в высоком КПД получаемого образования в компании видят в промышленном туризме.

"Из технотуризма можно вынести много интересного, важного и нужного. Это и обмен практиками, и возникновение чувства сопричастности, и ощущение своей будущей профессии буквально на кончиках пальцев", - отмечает она.

В этом же ряду - "дни карьеры" в вузах-партнерах. "Иной раз не можем добиться от студентов ответа на простой и прямо поставленный вопрос: зачем они пришли в профессию и какие знания и навыки хотят получить за годы обучения в вузе", - говорит она.

С другой стороны, в такие "дни карьеры" РМК ведет селекцию - проводятся мозговые штурмы, когда 25 человек спрашивают со студента так, как это происходит на производственных совещаниях. Если студент демонстрирует знания и нацеленность на результат, ему дают шанс начать карьеру в компании.

Привлечение практикантов

Заместитель заведующего кафедрой Уральского федерального университета "Машиностроение на базе ОАО "СИЗ" Александр Луговцев отметил, что многое в получении знаний зависит от будущего работодателя. Он рассказал, как привлекают студентов к практике и дальнейшему трудоустройству на примере заявки, полученной от предприятия "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону).

"В заявке сказано, что предприятие оплачивает проезд к месту практики и обратно, компенсирует на это время аренду жилья, обеспечивает зарплату в 20 тыс. рублей на руки, предусматривает возможность именной стипендии по прохождению практики. Сейчас эти расходы, и то лишь часть, несут вузы. Но таких предприятий - единицы в стране", - говорит он.

Нужно думать об обществе 5.0

Руководитель Академии DMG Mori Илья Тонких убежден, что главная проблема смычки образования и производства и риторики вокруг этой темы заключается в том, что "обсуждать надо не то, что сейчас, а двигаться к той рамке, что будет через пять лет, и исходя из нее строить обсуждения и решения".

С ним солидарна Юлия Ханжина - руководитель департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста Агентства стратегических инициатив. Она напомнила, что базовый месседж всего "Иннопрома" - "Умное производство". Партнером выставки в этом году стала Япония, что вывело на новый уровень дискуссии на тему совместной работы человека и робота, искусственного интеллекта.

"В то время, когда мы разбираемся и берем себе как целевой ориентир индустрию 4.0 (четвертая промышленная революция - прим. ТАСС), в то же время настраивая индустрию 3.0, одновременно разбираемся, как устроена подготовка кадров для текущего и зачастую даже не модернизированного производства. А в это время Япония начинает обсуждать общество 5.0, в котором взаимодействуют машина и человек", - констатировала она.

"Чем выше у предприятия скорость обновления оборудования, тем важнее для него задача по переобучению новым компетенциям освобождающегося персонала. Не избавляться от людей, а использовать их по-новому, тем более что людей связывают с предприятием многие годы. Задачей и базовых кафедр, и вообще системы профессионального образования должно стать максимально быстрое и результативное обучение новым компетенциям", - резюмировал модератор дискуссии Дмитрий Глушко.