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Инклюзивные экскурсии разрабатывают на Урале ко Всемирному конгрессу людей с инвалидностью

Новости Урала
14 июля, 19:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июля. /ТАСС

Тематические маршруты раскрывают Екатеринбург исторический, религиозный, культурный, промышленный, транспортный, президентский, геологический, минералогический, сказочный и даже космический

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Организаторы Всемирного конгресса людей с инвалидностью, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге, приступили к разработке 15 экскурсионных маршрутов для людей с инвалидностью. Об этом сообщили в пятницу в оргкомитете конгресса.

"Экскурсии, специально адаптированные для людей с инвалидностью, разрабатывают в эти дни организаторы. В программе тематические маршруты, раскрывающие с разных сторон столицу Урала: Екатеринбург исторический, религиозный, культурный, промышленный, транспортный, президентский, геологический, минералогический, сказочный и даже космический. Также гостей проведут по "Красной Линии" - пешеходному маршруту по историческому центру города, включающему посещение площади 1905 года, Набережной Рабочей молодежи, дома Севастьянова, Храма-на-Крови и других достопримечательностей", - сообщили организаторы.

По их словам, каждая площадка проходит проверку на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"В Музее природы Урала, например, вскоре будет установлена специальная кнопка на входе для облегчения доступа инвалидов-колясочников. Экскурсии будут вести 35 профессиональных гидов, предполагается перевод на 3 языка: русский, английский и немецкий. В некоторых музеях посетители смогут воспользоваться радиогидами, что сделает экскурсию более доступной для людей с нарушением слуха, а слабовидящие посетители смогут потрогать экспонаты руками ", - добавили организаторы.

Как сообщалось ранее, идея проведения форума была выдвинута и поддержана во время Европейского конгресса в Брюсселе (Бельгия) в 2015 году.

Первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября 2017 года, его основная тема - "Увидеть ценность каждого". В программу форума войдут доклады, мастер-классы, экскурсии, панельные дискуссии и туристические маршруты. Организаторы отмечают, что на конгресс приедут представители 28 стран, зарегистрировано более 700 человек.

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