Гендиректор Росатома открыл студенческую стройку в уральском Озерске

ОЗЕРСК /Челябинская область/, 15 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в субботу принял участие в торжественной церемонии открытия Всероссийской студенческой стройки на объектах производственного объединения "Маяк" в городе Озерске Челябинской области.

В церемонии приняли участие порядка 700 студентов из 29 регионов страны, первые лица "Росатома" и администрации города. "Вы даете нам энергию, наши сотрудники рядом с вами начинают работать лучше. Труд в студенческих отрядах на "Маяке" будет аргументом в вашу пользу в дальнейшем, если вы решите работать (после окончания вуза - прим. ТАСС) на предприятиях "Росатома", - сказал студентам Лихачев.

Инженер по подготовке кадров отдела подготовки, развития и оценки персонала "Маяка" Андрей Новостройный, рассказал ТАСС, что все студенты будут трудиться на инфраструктурных объектах производственного объединения до 26 августа 2017 года. Стройка в Озерске является крупнейшей по числу привлеченных студентов из общего числа проектов Росатома. Студенты выполняют работы по благоустройству, текущий и капитальный ремонт, кровельные, железнодорожные и дорожные работы.

Производственное объединение "Маяк" - предприятие в городе Озерске, где производятся компоненты ядерного оружия, изотопы, хранится и регенерируется отработанное ядерное топливо.