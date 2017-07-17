На Урале планируется открыть представительство Международной ассоциации исламского бизнеса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Представительство Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) планируется создать в Свердловской области. Об этом в понедельник сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

"Заместитель губернатора Азат Салихов обсудил с президентом Международной ассоциации исламского бизнеса Маратом Кабаевым создание в Свердловской области представительства ассоциации для совместной работы по развитию предпринимательства. Свердловская область с ее развитой промышленностью, богатым историческим наследием и хорошими перспективами дальнейшего социально-экономического роста представляет особый интерес для ассоциации в рамках расширения представительства МАИБ в России", - сообщили там.

По словам Кабаева, ассоциация создана в феврале 2016 года. Она призвана объединить предпринимателей для ведения бизнеса, основанного в том числе на духовных ценностях ислама. Представительства МАИБ есть во многих регионах России, в ряде стран СНГ, а также Турции и Саудовской Аравии, сотрудничество осуществляется с 57 государствами. В планах - укрепление связей с Францией, Бельгией, Австрией и другими странами.

"Здесь проживает столько национальностей, хотелось бы, чтобы здесь всегда был мир между народами. Ассоциация объединяет представителей бизнеса по многим направлениям: экология, строительство, сельское хозяйство, работа с молодежью. Поэтому мы бы хотели участвовать в решении вопросов, чтобы наша ассоциация была полезна Свердловской области", - приводит департамент слова Кабаева.