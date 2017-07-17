Наемный рабочий получил пожизненный срок за убийство хозяев дома в Курганской области

ТАСС, 17 июля. Суд приговорил 26-летнего Сохибжона Мамасолиева, убившего семью из трех человек в Кетовском районе Курганской области, к пожизненному лишению свободы. Известно, что мужчина ранее работал в доме убитых по найму, выполняя строительные и ремонтные работы, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

"Сохибжон Мамасолиев 26 лет признан виновным по статьям УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища", "Убийство двух и более лиц", "Кража" и "Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов". Приговором суда Мамасолиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, также удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного материального и морального вреда", - говорится в сообщении.

В ноябре 2016 года в жилом доме в деревне Лукино Кетовского района Курганской области были обнаружены супруги и их 19-летняя дочь со смертельными огнестрельными ранениями.

"Накануне в отсутствие хозяев Мамасолиев незаконно проник в дом потерпевших и забрал охотничье ружье хозяина дома, после чего совершил убийство. Ранее мужчина работал в доме убитых по найму, выполняя строительные и ремонтные работы. Мотивом совершения преступления стал конфликт на почве личной неприязни между хозяином дома и обвиняемым", - отмечается в сообщении.

Там также уточняется, что после совершения преступления Мамасолиев похитил телефоны убитых, ружье и патроны к нему.