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Свердловские депутаты разрешили направлять региональный маткапитал на газификацию жилья

Новости Урала
18 июля, 13:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, июля. /ТАСС

Воспользоваться правом на подключение к газовым сетям на средства маткапитала смогут около двух тысяч семей селян

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник приняли изменения в закон об региональном материнском капитале, который теперь жители Среднего Урала могут направить на газификацию жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.

"Авторы поправок предложили разрешить использовать средства областного маткапитала на приобретение бытового газового оборудования, предусмотренного в перечне, утвержденном областным правительством. Изменения в закон, по мнению депутатов, позволят улучшить условия проживания в сельской местности семей с тремя и более детьми. Воспользоваться правом на подключение своего жилья к газовым сетям на средства маткапитала смогут около 2 тысяч семей селян. В настоящее время областной материнский капитал составляет 126 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в регионе действует областная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года", направленная, в том числе, на повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности. В целях развития сельских территорий программой запланирован ввод в действие до 2020 года 1210 километров распределительных газовых сетей.

Вместе с тем подключение к газу жилых домов, проведение газа внутри дома требует значительных дополнительных затрат собственников жилья. Семьям с тремя и более детьми выделить из семейного бюджета дополнительные средства на данные цели довольно сложно, считают депутаты. Принятые изменения в закон "Об областном материнском (семейном) капитале" будут способствовать решению этой проблемы.

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