Мантуров: опыт "Иннопрома" поможет Екатеринбургу в борьбе за право принять ЭКСПО-2025

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на международной выставке промышленности и инноваций "Иннопром-2017" © Донат Сорокин/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 19 июля. /ТАСС/. Международная промышленная выставка "Иннопром", которая ежегодно проходит в Екатеринбурге, это хорошая репетиция для города перед участием в конкурсе за право принять всемирную выставку ЭКСПО в 2025 г., заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Это (выставка "Иннопром" - прим. ред.) - хорошая репетиция для участия Екатеринбурга как города-кандидата на ЭКСПО-2025", - сказал министр.

"С учетом опыта нашей страны принятия крупных, масштабных мероприятий уверен, что мы можем достойно выступить и организовать в Екатеринбурге ЭКСПО-2025", - выразил уверенность Мантуров.

Президент поинтересовался, кто конкурирует с Екатеринбургом за право принять ЭКСПО. Осака, Париж и Баку, сказал Мантуров.

О выставках

14 июня в Париже состоялась 161-я Генеральная ассамблея Международного бюро выставок, на которой были представлены заявки стран, претендующих на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, в том числе заявка Екатеринбурга по теме "Изменяя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений". Кроме России, на ЭКСПО-2025 также претендуют Франция (Париж), Япония (Осака) и Азербайджан (Баку).

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 г. В 2012 г. правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка прошла с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером "Иннопром-2017" стала Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.