Ural Boeing Manufacturing стал резидентом уральской ОЭЗ "Титановая долина"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля./ТАСС/. Совместное предприятие Boeing и ВСМПО-Ависма - компания Ural Boeing Manufacturing стало резидентом уральской Особой экономической зоны "Титановая долина" (Свердловская область), соответствующие документы стороны подписали на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. Об этом в среду сообщили в департаменте информационной политики региона.

"На площадке МАКС-2017 [врио губернатора Свердловской области] Евгений Куйвашев принял участие в церемонии вручения свидетельства резидента особой экономической зоны "Титановая долина" Ural Boeing Manufacturing. Документ президенту компании Boeing в России и СНГ Сергею Кравченко и генеральному директору ВСМПО-Ависма Михаилу Воеводину вручил заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский", - сообщили в департаменте.

По словам Куйвашева, стратегическое партнерство Boeing и Свердловской области обретает новые масштабы.

"Этим событием увенчались наши общие усилия - организационные, финансовые, законотворческие. Такой резидент, как Boeing, - лучшее доказательство привлекательности Урала для инвестиций и международной кооперации. Мы будем и впредь оказывать государственную поддержку инвестпроектам в разных отраслях, активно формировать благоприятный деловой климат в регионе", - приводит департамент слова Куйвашева.

О предприятии

Первое совместное предприятие Boeing и "ВСМПО-АВИСМА" было открыто в 2009 году. Завод занимается механической обработкой титановых штамповок для самолетов гражданской авиации Boeing и российских авиалайнеров.

Завод, создаваемый на территории ОЭЗ "Титановая долина", будет производить черновую механическую обработку титановых штамповок, используемых при сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также самолета нового поколения - Boeing 787 Dreamliner. В частности, в "Титановой долине" планируется изготовление элементов конструкций крыла и фюзеляжа, а также деталей шасси (в стадии черновой и чистовой механической обработки).

Предполагается, что на новом предприятии будут работать 230 человек, в том числе будет создано 100 новых рабочих мест, требующих высокой квалификации сотрудников. Общий объем инвестиций в проект составляет около 5,6 миллиарда рублей.

Сотрудничество с "Ростехом"

Также в ведомстве уточнили, что правительство Свердловской области и "Ростех" договорились о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава региона Евгений Куйвашев и индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов.

"Стороны договорилась о взаимодействии в сфере обеспечения продовольственной и экологической безопасности РФ. Срок действия соглашения составляет пять лет", - пояснили в департаменте.0ок/бшт.