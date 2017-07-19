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Суд отложил избрание меры пресечения обвиняемому в невыплате зарплат на заводе в Тагиле

Новости Урала
19 июля, 18:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, июля. /ТАСС

Срок, на который отложено рассмотрение, не уточняется

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отложил избрание меры пресечения Денису Кокорину, одному из учредителей Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, работники которого пожаловались на невыплату зарплат президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии", сообщили в среду ТАСС в управлении Следственного комитета (СК) по Свердловской области.

"Суд отложил рассмотрение вопроса об аресте", - сказал собеседник агентства, не уточнив срок, на который отложено рассмотрение. Ранее сообщалось, что следователи направили ходатайство об аресте обвиняемого.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что 34-летнему Кокорину, который фактически руководил деятельностью предприятия, предъявлены обвинения в невыплате зарплат, сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, и мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено, что с декабря 2015 года по январь 2017 года на заводе возникла задолженность по зарплате перед более чем 200 работниками на сумму порядка 10 млн рублей. Сумма сокрытых средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов, по имеющимся данным, составила около 5 млн рублей. Кроме того, при изучении следователями финансово-хозяйственной деятельности завода выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 32 млн рублей.

Работники завода, где введена процедура банкротства, в ходе "Прямой линии" с Путиным пожаловались, что им отказываются платить зарплату. Выплаты начались после поручения президента Генпрокуратуре провести проверку. СК ранее начал служебную проверку по факту волокиты при расследовании этого уголовного дела. На время проверки был отстранен от исполнения обязанностей руководитель следственного управления СК РФ по Свердловской области. По данным на 17 июля 2017 года, 173 сотрудникам завода выплачено порядка 11,9 млн рублей.

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