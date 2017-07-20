Сертификационные испытания кинологов МЧС пройдут на Урале

ТАСС, 20 июля. На базе Уральского учебного спасательного центра пройдут сертификационные испытания кинологических расчетов МЧС России, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе глава ведомства по Челябинской области.

"Участники проходят испытания в три этапа: проверка послушания и ловкости, поиск пострадавших в природной среде и поиск пострадавших в техногенном завале. По результатам прохождения испытаний расчеты получат допуски к работе" - сказал сотрудник пресс-службы.

В сборах принимают участие кинологи Челябинской городской службы спасения, областной службы спасения, Уральского учебного спасательного центра и Уральского регионального поисково-спасательного отряда. "В данных испытаниях участвуют лабрадоры, немецкие овчарки и малинуа (бельгийская овчарка)", - отметили в ведомстве.