"Искандеры" ЦВО поразили штаб и завод "боевиков" на проверке боеготовности в Таджикистане

ТАСС, 21 июля. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" электронными пусками поразили условный командный пункт и завод по производству взрывных устройств в рамках внезапной проверки боеготовности в Таджикистане. Об этом в пятницу сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Ракетные подразделения были подняты по тревоге, совершили марш в район стартовых позиций и выполнили нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое. На удалении 260 км в ходе завершающего этапа внезапной проверки боеготовности, которая впервые была проведена совместно с Минобороны Таджикистана по единому замыслу, расчеты ОТРК "Искандер" электронными пусками поразили командный пункт и завод по производству взрывных устройств условного бандформирования", - сказал Рощупкин.

По его словам, в подготовке данных для стрельбы приняли участие офицеры вооруженных сил Таджикистана. "По оценке командования двух сторон, в ходе [стартовавшей на прошлой неделе] внезапной проверки боевой готовности подразделения вооруженных сил России и Таджикистана показали способность совместно выполнять учебно-боевые задачи", - уточнил полковник.

Ранее ТАСС сообщал, что 14 июля началась внезапная проверка боевой готовности, которой охвачены более 3 тыс. военных России и Таджикистана. Они при поддержке российской оперативно-тактической и армейской авиации совместно выполняют учебно-боевые задачи в единой оперативной обстановке.

"Искандер-М" способен с высокой точностью поражать цели на дальностях до 500 км. Предназначен для уничтожения наиболее важных объектов противника.