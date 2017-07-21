Для тушения природных пожаров на Ямале привлекли вертолет

ТАСС, 21 июля. Вертолет Ми-8 привлекли для тушения природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). За последние сутки площадь возгораний в лесах и тундре увеличилась в два раза, до 200 га, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора.

"На Ямале действует 9 природных пожаров на площади 203 га, из них четыре - возникшие за последние сутки. Пожары действуют в Шурышкарском, Красноселькупском, Пуровском, Приуральском и Надымском районах. В течение суток потушено три пожара", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 июля в регионе бушевали пожары на площади 97,4 га. "В тушении задействовано 112 десантных пожарных "Ямалспас" и семь единиц техники. Для тушения пожара с воздуха в Ямальском лесничестве привлечено одно воздушное судно Ми-8МТВ", - уточнили в пресс-службе.

По данным синоптиков, в регионе уже неделю стоит сухая погода, столбики термометра достигают отметки плюс 28 градусов.

Из-за жаркой погоды с 19 июля по 8 августа на территории Надымского и Ямальского лесничеств введен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. С 1 июня в ЯНАО введен особый противопожарный режим. В лесах и тундре запрещается разводить костры, жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населенных пунктов.