В Екатеринбурге ограблен банк на 3,5 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Неизвестные ограбили банк в Екатеринбурге, сообщили в пятницу ТАСС в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

"Сотрудники полиции получили сообщение об ограблении отделения банка в Екатеринбурге. Сейчас проводится комплекс мероприятий по раскрытию данного преступления", - уточнили в управлении.

По данным местных СМИ, ущерб составил 3,5 млн рублей.