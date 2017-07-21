В Екатеринбурге ограблен банк на 3,5 млн рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Неизвестные ограбили банк в Екатеринбурге, сообщили в пятницу ТАСС в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.
"Сотрудники полиции получили сообщение об ограблении отделения банка в Екатеринбурге. Сейчас проводится комплекс мероприятий по раскрытию данного преступления", - уточнили в управлении.
По данным местных СМИ, ущерб составил 3,5 млн рублей.