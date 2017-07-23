Рейс из Екатеринбурга в Анталью задерживается почти на восемь часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Анталью (Турция) задерживается почти на 8 часов. Такие данные указаны на онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.

Так, по данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь в Турцию в 07:20 (05:20 мск), однако вылет задерживается до 15:00 (13:00 мск). Задержка составляет 7 часов 40 минут.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании Azur Air, причиной задержки стала техническая неисправность. "Самолет уже летит из Турции с пассажирами, этим же бортом полетят пассажиры, находящиеся в Екатеринбурге. Пассажирам в Кольцово предоставлено питание и прохладительные напитки", - подчеркнули там.