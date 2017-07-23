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Рейс из Екатеринбурга в Анталью задерживается почти на восемь часов

Новости Урала
23 июля, 9:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 23, июля. /ТАСС

По данным авиакомпании, причиной стала техническая неисправность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Анталью (Турция) задерживается почти на 8 часов. Такие данные указаны на онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.

Так, по данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь в Турцию в 07:20 (05:20 мск), однако вылет задерживается до 15:00 (13:00 мск). Задержка составляет 7 часов 40 минут.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании Azur Air, причиной задержки стала техническая неисправность. "Самолет уже летит из Турции с пассажирами, этим же бортом полетят пассажиры, находящиеся в Екатеринбурге. Пассажирам в Кольцово предоставлено питание и прохладительные напитки", - подчеркнули там.

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