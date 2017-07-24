Самолет МЧС доставит для тушения пожаров на Ямал группу спасателей из Сибири

ТАСС, 24 июля. Самолет Ил-76 МЧС России доставит более 100 пожарных десантников из Хакасии в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где введен режим ЧС из-за природных пожаров. Об этом в понедельник сообщили в пресс- службе Сибирского регионального центра МЧС России.

"102 пожарных десантника из Хакасии направляются в Ямало-Ненецкий автономный округ для ликвидации природных пожаров. Ил-76 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России совершит перелёт из Красноярска... в Абакан (Хакасия) за отрядом специалистов Лесоохраны, затем в аэропорт Надыма (ЯНАО). Общая протяженность маршрута почти 2 тыс. км", - сказали в МЧС.

В воскресенье, 23 июля, на Ямале, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимаются до +30 градусов. По последним данным, в регионе действуют 50 пожаров на площади около 5,8 тысячи гектаров.

В тушении природных пожаров задействовано 16 воздушных судов - вертолеты Ми-8 и самолеты Л-42. К работе по тушению природных пожаров привлечено порядка 400 сотрудников ямальских структур - Лесоохраны, "Ямалспаса".