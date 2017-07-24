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Здание церкви Рождества Христова XIX века в Свердловской области передано РПЦ

Новости Урала
24 июля, 17:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, июля. /ТАСС

Церковь расположена в селе Липовское Режевского района

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Здание церкви Рождества Христова, построенное на Урале в XIX веке и являющееся объектом культурного наследия, безвозмездно передано Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщили в понедельник в Министерстве по управлению госимуществом Свердловской области.

"Осуществляется работа по безвозмездной передаче здания церкви Рождества Христова, расположенного в селе Липовское Режевского района, в собственность местной православной религиозной организации приход во имя Рождества Христова Екатеринбургской епархии РПЦ", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что здание церкви было построено в первой половине XIX века и является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов РФ.

"Это один из трех старейший храмов Режевского района. Строили его по проекту известного на Урале архитектора Малахова. Как и другие свои постройки, он приблизил церковь к лучшим образцам зданий северной столицы, наделив ее строгостью и торжественностью линий классицизма. В настоящее время храм активно реставрируется, в нем регулярно проводится церковная служба", - добавили в министерстве.

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