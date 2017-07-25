Спасатели из Екатеринбурга и Сибири приступили к тушению природных пожаров на Ямале

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ТАСС, 25 июля. Дополнительные силы спасателей, прибывшие в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) из Екатеринбурга и Хакасии, приступили к тушению природных пожаров. В регионе введен режим ЧС, сообщили во вторник в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
"Прибывшие 30 десантных пожарных из Екатеринбурга и 110 человек Авиалесоохраны из Абакана приступили к тушению пожаров на Ямале. Большая часть огнеборцев работает в Надымском и Приуральском районах", - уточнили в департаменте.
24 июля в Надым прибыл самолет МЧС России Ил-76, на борту которого находились более 100 пожарных из Хакасии. Отряд укомплектован экипировкой и оборудованием. "Пожароопасная обстановка остается сложной практически на территории всего округа. Жаркая ветряная погода способствует распространению огня и возникновению новых очагов, поэтому основные усилия сконцентрированы на защите населенных пунктов и объектов экономики", - сказал начальник "Ямалспаса" Николай Потемкин.
23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимаются до +30 градусов. По последним данным, в регионе действуют 50 пожаров на площади около 5,8 тыс. га.
В тушении природных пожаров задействовано 16 воздушных судов - вертолеты Ми-8 и самолеты Л-42. К работе по тушению природных пожаров в общей сложности привлечено более 500 спасателей.