На Урале в 6,5 раз выросло число административных дел, связанных с валютой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля./ТАСС/. Сотрудники Екатеринбургской таможни зафиксировали рост административных дел, связанных с правонарушениями при валютном контроле в 6,5 раз в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник в Уральском региональном центре ТАСС сообщил начальник ведомства Алексей Яговитин.

"По результатам валютного контроля... возбуждено 197 дел об административных правонарушениях, что в 6,5 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. И одно уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денег в российской валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, документов, содержащих ложные сведения, в особо крупном размере на сумму 389,8 млн рублей", - сказал Яговитин.

По его словам, в целом таможней было выявлено 362 случая нарушения валютного законодательства РФ, что почти в 10 раз больше, чем в первом полугодии прошлого года (37 случаев - прим. ТАСС) на общую сумму 78 млн рублей.

Как отметил начальник Екатеринбургской таможни, причиной резкого роста стало в том числе и увеличение полномочий таможенного ведомства. "Все вы знаете, что в прошлом году нам были переданы полномочия как органа валютного контроля от Росфиннадзора. Кроме этого, нам передано большое количество штрафов по дебиторской задолженности, с которой мы сейчас боремся... Эта новая компетенция позволяет нам возбуждать административные дела при валютном контроле", - сказал он.

Всего в первом полугодии 2017 года возбуждено 434 дела об административных правонарушениях, что в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года, за них назначено наказаний на 384 млн рублей (в 5 раз больше первого полугодия 2016 года), количество уголовных дел также возросло с 7 до 11, сказал Яговитин.