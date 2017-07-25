ГИБДД выявила 250 неисправных пассажирских автобусов в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД выявили во время операции, которая проводилась на территории Свердловской области в период с 8 по 21 июля 2017, 250 неисправных пассажирских автобусов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"За две недели сотрудниками ГИБДД было проверено свыше 4 тыс. транспортных средств, организовано более 200 проверок в пунктах прибытия и убытия пассажирского транспорта, а также на промежуточных остановках. В ходе операции выявлено более 1100 нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов и должностными лицами автопредприятий. Сотрудниками технического надзора Госавтоинспекции выявлено 250 технически неисправных автобусов, из-за неисправности рулевой и тормозной системы семь автобусов сняты с рейсов и помещены на специализированные стоянки", - сообщили в пресс- службе.

Также сотрудниками ГИБДД было выявлено четыре факта, когда автобусами управляли нетрезвые водители, еще в восьми случаях за рулем автобуса находились водители, которые не имеют соответствующей категории в водительском удостоверении, либо срок действия их удостоверения закончился. По всем этим фактам будут проведены проверки на автопредприятиях, должностные лица, допустившие выход на линию таких водителей, будут привлечены к ответственности.

По данным ведомства, главная цель проведенных мероприятий - обеспечение безопасности при перевозках пассажиров автобусами, исключение фактов деятельности нелегальных перевозчиков, контроль за соблюдением водителями требований ПДД. "В этот раз особое внимание было уделено автобусам, задействованным на междугородных и межрегиональных перевозках.

За 6 месяцев 2017 года на территории Свердловской области по вине водителей автобусов зарегистрировано 35 ДТП, в которых 1 человек погиб и еще 57 получили травмы различной степени тяжести.