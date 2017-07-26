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Два вертолета и новый самолет-амфибия Бе-200 МЧС приступили к тушению пожаров на Ямале

Новости Урала
26 июля, 8:42 UTC+3 ТАСС

Бе-200 ЧС, прибывший на Ямал из Сибири, совсем недавно участвовал в выставке МАКС-2017

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ТАСС, 26 июля. Два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и новый самолет-амфибия Бе-200ЧС, который был представлен на авиасалоне МАКС-2017, приступили к тушению природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где введен режим ЧС. Об этом сообщили в среду в региональном управлении МЧС России.

"Сразу три единицы воздушной техники Сибирского регионального центра МЧС России (Красноярск) прибыли в ЯНАО для участия в тушении природных пожаров. Основная задача экипажей воздушных судов - предотвращение распространения огня в сторону населенных пунктов, защита жилья и объектов инфраструктуры от угрозы природных пожаров", - уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, самолет Бе-200 ЧС, прибывший на Ямал, абсолютно новый. "Самолет совсем недавно участвовал в выставке МАКС-2017 и именно на Ямале данный борт будет проходить боевое крещение. Значительные преимущества самолета-амфибии Бе-200 при пожаротушении состоят в его быстрой подъемности и высокой скорости полета, способности сбрасывать воду как "залпом", так и последовательным открытием створок водяных баков, возможности работать в ограниченном пространстве, например, в горных или труднодоступных районах, при наличии препятствий. Бе-200 забирает на борт до 12 тонн воды, заправка водой осуществляется и на аэродроме, и на открытом водоеме в режиме глиссирования за 12-14 секунд", - добавили в управлении.

В ближайшее время на Ямал доставят еще 114 пожарных-десантников Рослесхоза из Бурятии. Также для борьбы с пожарами на Ямал будет направлен самолет Ил-76 МЧС России.

23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимаются до +28 градусов. По последним данным, на территории округа действует 80 пожаров на площади более 15 тыс. га. В тушении задействовано более 530 спасателей, в том числе прибывших из Екатеринбурга и Абакана.

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