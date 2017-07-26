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Врио губернатора Свердловской области подал документы для участия выборах главы региона

Новости Урала
26 июля, 14:55 дата обновления: 26 июля, 15:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, июля. /ТАСС

Евгений Куйвашев сдал в том числе листы поддержки своего выдвижения

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, выдвинутый "Единой Россией" для участия в выборах главы региона, подал в избирательную комиссию документы и подписи муниципального фильтра для регистрации в качестве кандидата. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе областного избиркома.

Претендентам на участие в выборах главы региона необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 126 и не более 132 подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов. Срок приема документов от кандидатов истекает 26 июля.

"Евгений Куйвашев сдал пакет документов для регистрации, в том числе листы поддержки своего выдвижения", - отметили в пресс-службе. Там уточнили, что у областного избиркома теперь есть десять дней на проверку документов, после чего комиссия примет решение о регистрации кандидата или же отказе в ней.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, Евгения Куйвашева поддержали 132 представителя из 90 муниципальных образований региона. "Сегодня я предоставил в избирательную комиссию полный пакет документов, сформированный в соответствии с требованиями законодательства. Это и подписи поддержавших меня депутатов, и необходимые сведения, и заявления - всего 202 листа. Все документы готовились и проверялись самым тщательным образом", - передает слова Куйвашева департамент.

Также Куйвашев представил в избирком сведения о кандидатах в сенаторы. "Ими стали действующих член Совета Федерации Эдуард Россель, секретарь регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий и руководитель исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева", - добавили в департаменте.

Об участии в выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут 10 сентября, ранее заявили 11 человек. Документы и подписи для прохождения муниципального фильтра уже сдали пять претендентов: депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").

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