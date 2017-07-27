Еще один самолет Бе-200 перебросят на Ямал, где площадь пожаров увеличилась до 22 тыс. га

ТАСС, 27 июля. Второй самолет-амфибия Бе-200 будет переброшен в ближайшее время в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) для тушения природных пожаров. На данный момент площадь возгораний увеличилась до 22 тыс. гектаров, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"По состоянию на день 27 июля в муниципальных образованиях автономного округа работы проводятся на площади возгорания свыше 22 тысяч гектаров, в зоне контроля еще более 8 тысяч гектаров. На заседании окружной комиссии по предотвращению ЧС (КЧС) по природным пожарам сегодня было озвучено, что еще один самолет Бе-200 МЧС РФ поступит в распоряжение ямальских спасателей и будет задействован на тушении в арктическом регионе", - сказали там.

По данным властей, в тушении задействовано свыше 620 человек личного состава подразделений, 17 бортов авиации. Кроме того, в наиболее напряженных точках работают два вертолета Ми-8, самолет-амфибия Бе-200 и борт Ил-76 МЧС России, за сутки сброшено около 1 тыс. тонн воды на очаги. "Сегодня же на заседании КЧС принято решение о доставке на Ямал еще 100 десантных пожарных из Улан-Удэ", - пояснили в пресс-службе.

Чтобы авиация смогла беспрепятственно набирать воду из Оби, было принято решение о закрытии участка реки около города Салехард. "27-28 июля и вплоть до особого распоряжения полоса забора воды на реке Объ в районе поселка Горнокнязевск под Салехардом будет закрыта для маломерных частных плавсредств. Участок реки не является судоходным, но местные жители использует его в своих целях. Оградительные посты будут установлены в ближайшее время", - уточнили там.

"По прогнозам синоптиков, погодные условия до конца недели не оптимистичные для прекращения огня. Природных явлений в виде дождя в большинстве районов горения не ожидается", - добавили в пресс-службе.

23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимаются до +28 градусов.