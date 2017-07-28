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Авиагруппировка МЧС по тушению пожаров на Ямале пополнилась вторым самолетом Бе-200

Новости Урала
28 июля, 9:50 UTC+3 ТАСС

За прошедшие сутки авиацией с воздуха обследовано почти 4 тыс. гектаров, обнаружены 22 очага новых возгораний

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ТАСС, 28 июля. Авиагруппировка МЧС, которая задействована в тушении природных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), увеличена: в Салехард прибыл второй самолет Бе-200ЧС. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"В Салехард прибыл второй самолет Бе-200ЧС. В настоящее время на территории округа работают два самолета - Бе-200ЧС, Ил-76 и 2 вертолета Ми-8 МТВ МЧС России", - отметили в пресс-службе.

По оперативным данным, за прошедшие сутки авиацией с воздуха обследовано почти 4 тыс. гектаров. "Обнаружены 22 очага новых возгораний. Также было сброшено более 1,2 тыс. тонн воды для тушения пожаров", - уточнили в ведомстве.

Угрозы населенным пунктам нет.

По данным на 28 июля, площадь природных пожаров на Ямале превышает 32 тыс. гектаров,. В тушении задействованы почти 600 человек. 23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, столбики термометров поднимаются до +28 градусов.

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