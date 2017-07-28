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В Югре директор турфирмы осужден на 2,5 года за хищение 12 млн руб. у туристов

Новости Урала
28 июля, 10:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, июля. /ТАСС

Мужчина получал от клиентов средства в счет оплаты туристических путевок, но в адрес туроператоров их не перечислял

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес обвинительный приговор в отношении директора компании "Сургуткурорт", который признан виновным в хищении 12 млн рублей у туристов. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Мужчина признан виновным по статье УК РФ "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере". Суд установил, что он с января по август 2014 года обманул 130 клиентов фирмы, планировавших отдых в Турции, Египте, Таиланде, Греции, Италии, Кипре и в других странах. Осужденный получал от своих клиентов средства в счет оплаты туристических путевок, но в адрес туроператоров их не перечислял. Таким образом директора турфирмы причинил своим клиентам ущерб на сумму в 12 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что суд приговорил директора турфирмы к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного ущерба, причиненного преступлением.

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