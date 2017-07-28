В Югре директор турфирмы осужден на 2,5 года за хищение 12 млн руб. у туристов

Американские ученые обнаружили способ повышения урожайности глинистых почвСоциальная ответственность 28 июля, 11:10
Регионы Сибири решили провести летом 2017 года повторную обработку лесов от шелкопрядаСибирь 28 июля, 11:00
Футболист "Динамо" Самба Соу не сможет принять участие в матче с "Ахматом"Спорт 28 июля, 10:57
Город Айвазовского: как в Феодосии хранят память о великом живописцеВ стране 28 июля, 10:45
ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра"Экономика и бизнес 28 июля, 10:38
Миллионы спасенных жизней за 25 лет: поисково-спасательная служба МЧС отмечает юбилейБезопасная жизнь 28 июля, 10:37
Верховный суд Пакистана признал премьер-министра Шарифа не соответствующим должностиМеждународная панорама 28 июля, 10:30
Россельхознадзор задержал 90,8 тонн зараженных персиков из ТурцииЭкономика и бизнес 28 июля, 10:30
Патрушев: новое поколение ИГ представляет наибольшую угрозу национальной безопасностиПолитика 28 июля, 10:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес обвинительный приговор в отношении директора компании "Сургуткурорт", который признан виновным в хищении 12 млн рублей у туристов. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
"Мужчина признан виновным по статье УК РФ "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере". Суд установил, что он с января по август 2014 года обманул 130 клиентов фирмы, планировавших отдых в Турции, Египте, Таиланде, Греции, Италии, Кипре и в других странах. Осужденный получал от своих клиентов средства в счет оплаты туристических путевок, но в адрес туроператоров их не перечислял. Таким образом директора турфирмы причинил своим клиентам ущерб на сумму в 12 млн рублей", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что суд приговорил директора турфирмы к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного ущерба, причиненного преступлением.