Пожарные за сутки потушили 26 лесных пожаров на Ямале

ТАСС, 29 июля. Спасатели за прошедшие сутки ликвидировали 26 лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), локализовано еще 12 очагов на площади более 5 тыс. гектаров. В округ стягиваются дополнительные силы пожарных со всей России, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"За прошедшие сутки на Ямале ликвидировано 26 лесных пожаров, локализовано 12 очагов на общей площади свыше 5 тысяч гектаров. По состоянию на 29 июля, в муниципальных образованиях Ямала в зоне авиалесохраны находится 86 действующих пожаров на площади 23 тысяч гектаров, еще 10 тысяч гектаров находится в зоне контроля", - уточнили там. Общая площадь за сутки не изменилась.

В ликвидации последствий ЧС на Ямале задействовано 633 человека личного состава спецподразделений. "Самолет Ил-76 МЧС России доставил в округ из Архангельска и Петрозаводска группировку парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва Авиалесоохраны в количестве 90 специалистов со всей необходимой экипировкой и лесопожарным оборудованием. На сегодня планируется прибытие еще 100 человек из Республики Якутия", - сказали в пресс-службе ямальского управления МЧС России.

Всего из 17 воздушных судов работает пять единиц авиатехники МЧС России: два самолета-амфибии Бе-200 ЧС, Ил-76 и два вертолета Ми-8 МТВ.

По данным мониторинга Роспотребнадзора ЯНАО, предельно допустимая концентрация вредных веществ в населенных пунктах Ямала не превышена, но в Салехарде наблюдается задымленность.

23 июля в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе вторую неделю стоит жаркая и сухая погода, температура достигает 28 градусов.