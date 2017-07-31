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Представители СР и КПРФ зарегистрированы кандидатами в губернаторы Свердловской области

Новости Урала
31 июля, 9:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, июля. /ТАСС

Оба претендента представили максимально необходимое число подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") и управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) прошли муниципальный фильтр и зарегистрированы кандидатами в губернаторы Свердловской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе областного избиркома.

"Дмитрий Ионин и Алексей Парфенов прошли муниципальный фильтр. Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала их сегодня кандидатами на должность свердловского губернатора", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что оба претендента представили максимально необходимое число подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов - по 132. "Все подписи достоверны", - отметили в избиркоме.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования, 10 сентября.

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Единый день голосования - 2017
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