Представители СР и КПРФ зарегистрированы кандидатами в губернаторы Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") и управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) прошли муниципальный фильтр и зарегистрированы кандидатами в губернаторы Свердловской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе областного избиркома.
"Дмитрий Ионин и Алексей Парфенов прошли муниципальный фильтр. Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала их сегодня кандидатами на должность свердловского губернатора", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что оба претендента представили максимально необходимое число подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов - по 132. "Все подписи достоверны", - отметили в избиркоме.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования, 10 сентября.