Власти Челябинской области выплатят премии региональным призерам Сурдлимпийских игр

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский установил размер премиальных выплат шести южноуральским спортсменам - призерам XXIII Сурдлимпийских игр (спорт глухих) в Самсуне (Турция). Золотые призеры получат по 500 тыс. рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства.

"По распоряжению губернатора Бориса Дубровского золотые призеры Сурдлимпийских игр (из числа спортсменов Челябинской области - прим. ТАСС) получат по 500 тыс. рублей, серебряные призеры - по 300 тыс. рублей, участники - по 100 тыс. рублей. Премии из областного бюджета также будут выплачены и наставникам спортсменов", - пояснили в пресс-службе.

По официальным данным, в состав сборной России, состоящей из 334 спортсменов, вошли 9 спортсменов из Челябинской области. Призерами стали шесть: легкоатлет Артур Абдрахманов в составе сборной страны в эстафетной гонке завоевал золотую медаль; в личном первенстве "золото" завоевала дзюдоистка Наталья Дроздова, а Алина Поздеева добыла "серебро". В командных соревнованиях по дзюдо серебряные награды выиграли Наталья Дроздова, Жанна Кузнецова и Ростислав Берк.

На прошлых Сурдлимпийских играх в 2013 году в Болгарии Южный Урал представляли 11 спортсменов по трем видам спорта. Четверым спортсменам удалось добыть награды: "золото" и "серебро" в дзюдо, а также золотую медаль в эстафете по легкой атлетике.

Сурдлимпийские игры - международные спортивные соревнования инвалидов по слуху, которые проводятся с 1924 года под эгидой международного комитета спорта глухих (ICSD), обособленны от Паралимпийских игр.

В соревновательную программу Сурдлимпиады-2017 входят бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт-шоссе, велоспорт- маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол. Всего в Сурдлимпийских летних играх 2017 года выступило более 4 тыс. участников из 109 стран. Разыграно 216 комплектов наград.