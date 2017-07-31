Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Челябинской области выплатят премии региональным призерам Сурдлимпийских игр

Новости Урала
31 июля, 14:41 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 31, июля. /ТАСС

Золотые призеры получат по 500 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский установил размер премиальных выплат шести южноуральским спортсменам - призерам XXIII Сурдлимпийских игр (спорт глухих) в Самсуне (Турция). Золотые призеры получат по 500 тыс. рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства.

"По распоряжению губернатора Бориса Дубровского золотые призеры Сурдлимпийских игр (из числа спортсменов Челябинской области - прим. ТАСС) получат по 500 тыс. рублей, серебряные призеры - по 300 тыс. рублей, участники - по 100 тыс. рублей. Премии из областного бюджета также будут выплачены и наставникам спортсменов", - пояснили в пресс-службе.

По официальным данным, в состав сборной России, состоящей из 334 спортсменов, вошли 9 спортсменов из Челябинской области. Призерами стали шесть: легкоатлет Артур Абдрахманов в составе сборной страны в эстафетной гонке завоевал золотую медаль; в личном первенстве "золото" завоевала дзюдоистка Наталья Дроздова, а Алина Поздеева добыла "серебро". В командных соревнованиях по дзюдо серебряные награды выиграли Наталья Дроздова, Жанна Кузнецова и Ростислав Берк.

На прошлых Сурдлимпийских играх в 2013 году в Болгарии Южный Урал представляли 11 спортсменов по трем видам спорта. Четверым спортсменам удалось добыть награды: "золото" и "серебро" в дзюдо, а также золотую медаль в эстафете по легкой атлетике.

Сурдлимпийские игры - международные спортивные соревнования инвалидов по слуху, которые проводятся с 1924 года под эгидой международного комитета спорта глухих (ICSD), обособленны от Паралимпийских игр.

В соревновательную программу Сурдлимпиады-2017 входят бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт-шоссе, велоспорт- маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол. Всего в Сурдлимпийских летних играх 2017 года выступило более 4 тыс. участников из 109 стран. Разыграно 216 комплектов наград.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олег Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины
2
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
3
В 13 регионах ЦФО объявили желтый уровень опасности из-за ветра и гроз
4
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
5
Жанна Моро скончалась на 90-м году жизни
6
Покровская: синхронистка Колесниченко на чемпионате мира заставила судей "прикусить язык"
7
Медведев утвердил программу "Цифровая экономика"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама