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Школьники создадут на Урале беспилотник, доставляющий медикаменты в отдаленные районы

Новости Урала
31 июля, 15:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, июля. /ТАСС

Дети будут разрабатывать инженерные проекты, участвуя в смене для одаренных детей в загородном центре "Таватуй" в Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Школьники из 17 российских регионов примут участие в смене для одаренных детей в загородном центре "Таватуй" в Свердловской области, где будут разрабатывать инженерные проекты. Среди них - беспилотник, доставляющий медикаменты в труднодоступные места, а также разработки в сфере робототехники и информационных технологий, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики губернатора.

"Цель проведения смены "Технолидер" - популяризация проектной деятельности в научно-технической сфере и привлечение внимания детей и молодежи к перспективам социально-экономического развития регионов России. В этом году в ней участвуют 96 старшеклассников из 17 регионов. По итогам смены будет проведена выставка проектов, разработки оценят представители крупных предприятий Свердловской области, технологические предприниматели, представители власти и вузов", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что в лаборатории "Энергетика" планируется создать зарядную станцию для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках реализации инфраструктурного проекта "Создание энергетической инфраструктуры для доставки грузов в отдаленные районы Свердловской области с помощью БПЛА", а в лаборатории "Машинное обучение" школьники создадут систему идентификации человека по лицу для подбора предложений товаров и услуг.

"Региональная смена для одаренных детей проводится с 2015 года в рамках реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа". Проекты, разработанные школьниками в разное время, были представлены на всероссийских конкурсах, выиграв путевки в образовательный центр "Сириус", - уточнили там.

Поддержка талантов на Урале

Ранее сообщалось, что врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и директор фонда "Талант и успех" Елена Шмелева 7 декабря 2016 года заключили соглашение о создании регионального центра для одаренных детей по модели "Сириуса". Среди задач центра - проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.

В начале марта 2017 года Куйвашев подписал указ о создании в регионе фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение". В образовательном центре дети займутся научными исследованиями, будут выполнять различные аналитические, прикладные и технологические работы.

Обучение планируется вести по методу проектной деятельности. Все индивидуальные и групповые проекты будут содержать решение актуальных проблем и задач области. Первая пилотная смена центра пройдет с 1 по 21 августа 2017 года. В ней примут участие 200 школьников возрасте от 13 до 15 лет по четырем направлениям: "Наука", "Культура", "Народные промыслы", "Спорт".

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