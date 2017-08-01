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На Ямале за сутки потушили и локализовали пожары на площади 3,5 тыс. га

Новости Урала
1 августа, 9:03 UTC+3 ТАСС

Общая площадь возгораний не изменилась

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ТАСС, 1 августа. Специалисты за сутки потушили и локализовали 16 природных пожаров на 3,5 тыс. гектаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Общая площадь возгораний за сутки не изменилась, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"За минувшие сутки на Ямале ликвидировано 10 лесных пожаров, локализовано 6 очагов, общая площадь - около 3,5 тыс. гектаров. Всего с момента ухудшения обстановки в регионе (21 июля) полностью ликвидировано 196 природных пожаров на общей площади свыше 15 тыс. гектаров", - уточнили в пресс-службе.

По данным департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, всего в регионе действует 95 возгораний на общей площади почти 54 тыс. га. "Из них тушат 79 очагов на 27 тыс. га, еще 26 тыс. га находится в зоне контроля, то есть по ним было принято решение не проводить работы, так как данные очаги не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред", - пояснили в департаменте.

За прошедшие сутки тушение осуществлялось практически только наземной группировкой. Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 22 метров в секунду, применение авиации было ограничено. "К ликвидации последствий было привлечено 7 вертолетов Ми-8, а также авиатехника МЧС России - самолеты Бе-200ЧС, Ил-76, два Ми-8 МТВ МЧС России. Проведено было 14 сливов, сброшено 54 тонны воды", - уточнили в департаменте.

В ликвидации последствий ЧС на сегодняшний день задействовано порядка 900 человек, в том числе пожарные десантники из Якутии, Бурятии, Екатеринбурга, Архангельска, Петрозаводска.

В воскресенье, 23 июля, в ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В регионе третью неделю стоит жаркая погода, температура достигает 28 градусов. По данным властей, основная причина возникновения пожаров - сухие грозы. По данным синоптиков, в начале августа в ЯНАО ожидаются дожди.

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