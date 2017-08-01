Расследованием дела о перестрелке с тремя пострадавшими в Югре займется СК

ТАСС, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники СК займутся расследованием уголовного дела, ранее возбужденного УМВД России по Нижневартовску (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) по факту перестрелки 27 июля, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В связи с высоким общественным резонансом уголовное дело принято к производству следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК РФ по Югре. Следователи СКР уже приступили к проведению комплекса следственных действий, направленных на установление всех участников конфликта, мотивов преступления и объективных обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории торгового комплекса "Городок" в Нижневартовске произошла потасовка между двумя компаниями мужчин с применением предметов, используемых в качестве оружия.

"В ходе перестрелки трое мужчин получили ранения различной степени тяжести, в том числе тяжкие. В этот же день по факту случившегося УМВД России по Нижневартовску было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении более двух лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия" УК РФ", - уточнили в пресс-службе.