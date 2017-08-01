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Один из старейших в России фестивалей студотрядовской песни пройдет на Урале в 40-й раз

Новости Урала
1 августа, 12:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, августа. /ТАСС

На "Знаменке" выступят музыканты Сергей Трофимов и Егор Белкин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Фестиваль студотрядовской песни "Знаменка" пройдет в Свердловской области с 4 по 6 августа в 40-й раз. На нем выступят музыканты Сергей Трофимов и Егор Белкин, сообщила во вторник руководитель фестиваля Лейла Расулова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"У нас на фестивале есть традиция звать рок-группы, в этом году выступит рок-бард Сергей Трофимов. Будет концерт лауреатов прошлых лет, конкурс песни среди ветеранов и среди действующих отрядов. Мы ожидаем несколько тысяч посетителей", - сказала Расулова.

Она отметила, что в фестиваль "Знаменка" - старейший музыкальный фестиваль в России. "Фестивалей с 40-летней историей в нашей стране единицы, "Знаменка" не пропустила ни один год. На счету смотра уже две пластинки от фирмы "Мелодия", восемь компакт-дисков и два альбома, записанных с симфоническим оркестром", - сообщила Расулова.

Фестиваль песни "Знаменка" возник в 1978 году как фестиваль "целинной" песни Богдановического зонального студенческого отряда. С 1989 года смотр проходит на берегу реки Пышма близ села Знаменское. Лауреатами конкурса в разные годы были экс-лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, музыкант Леонид Ваксман, редакция юмористической газеты "Красная Бурда" и участники команды КВН "Уральские пельмени".

Русалова отметила, что осенью 2018 года к 55-летию Свердловского областного студенческого отряда будут выпущены книга и диск с песнями. "Также есть задумка сделать документальный фильм с участием "Уральских пельменей" и даже художественный фильм, но сроки пока неизвестны", - уточнила она.

Первый студенческий строительный отряд был сформирован в 1964 году в Уральском политехническом институте, он отправился на целину в Западно-Казахстанскую область, под город Актюбинск. Расцвет стройотрядовского движения пришелся на 1980-е годы, тогда численность отрядов доходила до 20 тыс. человек. Сегодня стройотрядовское движение на Среднем Урале охватывает около 4 тыс. студентов из всех высших учебных заведений, движение ветеранов стройотрядов насчитывает более 100 тыс. человек.

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