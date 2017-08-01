Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вклад Ермака и промышленников Демидовых в развитие Урала представят в новом музее истории

Новости Урала
1 августа, 15:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, августа. /ТАСС

Утверждена концепция, которую уральские ученые и краеведы разработали для музейно-выставочного павильона "Россия - моя история" в Екатеринбурге

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Концепция, которую уральские ученые и краеведы разработали для музейно-выставочного павильона "Россия - моя история" в Екатеринбурге, утверждена. В галерее личностей, которые внесли весомый вклад в развитие Урала, будут, в частности, представлены завоеватель Сибири Ермак, крупные промышленники Демидовы и первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.

"Утверждена концепция внутреннего наполнения исторического мультимедийного парка "Россия - моя история". В галерее именитых исторических личностей, внесших весомый вклад в развитие Урала, будут представлены Василий Татищев, Вильгельм де Геннин, Ермак, Симеон Верхотурский, Акинфий и Никита Демидовы, отец и сын Черепановы, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Алексей Денисов-Уральский, Миша Брусиловский, Эдуард Россель и многие другие", - сказали в департаменте.

В экспозициях музея также будет отражено индустриальное развитие Свердловской области, основание уральских заводов и городов, Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря. "Большое внимание уделено трудовому и боевому подвигу уральцев в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции будет представлен этап современного развития региона", - добавили в департаменте.

Ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сообщала ТАСС, что региональную часть экспозиции в течение года разрабатывали ведущие уральские историки и краеведы, она прошла согласование и оцифровку в Фонде гуманитарных проектов в Москве. Первых посетителей новый музей примет не позднее 1 сентября, весь его контент будет мультимедийным.

Выставочный павильон Музея истории России за 350 млн рублей построили в Екатеринбурге на улице Народной Воли, это двухэтажное здание площадью 6,7 тыс. кв. метров. В нем разместится филиал исторического парка "Россия - моя история", который располагается в Москве в павильоне №57 на ВДНХ. В рамках проекта Патриаршим советом по культуре созданы четыре исторических выставки - "Рюриковичи", "Романовы", "1917-1945", "1945-2016".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое членов банды GTA ликвидированы после стрельбы в Мособлсуде
2
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
3
Мособлсуд возобновил работу после инцидента с перестрелкой
4
Поставки российской электроэнергии в Китай приостановлены из-за аварии
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Гончаренко: график позволяет ЦСКА не ротировать состав в матче с АЕКом
7
Опубликован список домов, вошедших в программу реновации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама