Вклад Ермака и промышленников Демидовых в развитие Урала представят в новом музее истории

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Концепция, которую уральские ученые и краеведы разработали для музейно-выставочного павильона "Россия - моя история" в Екатеринбурге, утверждена. В галерее личностей, которые внесли весомый вклад в развитие Урала, будут, в частности, представлены завоеватель Сибири Ермак, крупные промышленники Демидовы и первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.
"Утверждена концепция внутреннего наполнения исторического мультимедийного парка "Россия - моя история". В галерее именитых исторических личностей, внесших весомый вклад в развитие Урала, будут представлены Василий Татищев, Вильгельм де Геннин, Ермак, Симеон Верхотурский, Акинфий и Никита Демидовы, отец и сын Черепановы, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Алексей Денисов-Уральский, Миша Брусиловский, Эдуард Россель и многие другие", - сказали в департаменте.
В экспозициях музея также будет отражено индустриальное развитие Свердловской области, основание уральских заводов и городов, Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря. "Большое внимание уделено трудовому и боевому подвигу уральцев в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции будет представлен этап современного развития региона", - добавили в департаменте.
Ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сообщала ТАСС, что региональную часть экспозиции в течение года разрабатывали ведущие уральские историки и краеведы, она прошла согласование и оцифровку в Фонде гуманитарных проектов в Москве. Первых посетителей новый музей примет не позднее 1 сентября, весь его контент будет мультимедийным.
Выставочный павильон Музея истории России за 350 млн рублей построили в Екатеринбурге на улице Народной Воли, это двухэтажное здание площадью 6,7 тыс. кв. метров. В нем разместится филиал исторического парка "Россия - моя история", который располагается в Москве в павильоне №57 на ВДНХ. В рамках проекта Патриаршим советом по культуре созданы четыре исторических выставки - "Рюриковичи", "Романовы", "1917-1945", "1945-2016".