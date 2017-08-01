СК проверит действия следователей Челябинска по сообщению о врачебной ошибке

Лепсая: "Балтика" хотела бы сыграть в матче-открытии нового стадиона "Калининград"Спорт 1 августа, 20:26
Сбой в энергосистеме Дальнего Востока произошел из-за короткого замыкания в сетяхПроисшествия 1 августа, 20:22
Глава Европарламента призвал ввести санкции против президента ВенесуэлыМеждународная панорама 1 августа, 20:11
Федерация бокса России провела рабочую встречу с промоутерамиСпорт 1 августа, 20:06
Шувалов надеется, что в ближайшие шесть лет налоги не изменятсяЭкономика и бизнес 1 августа, 20:05
УАЗ намерен продавать в Китае несколько тысяч автомобилей в годЭкономика и бизнес 1 августа, 19:54
Fox News обвинили в публикации ложной информации в интересах ТрампаМеждународная панорама 1 августа, 19:52
Тренер: футболист "Балтики" Погребняк сломал ногу в матче со "Спартаком-2"Спорт 1 августа, 19:47
Мутко: нетрезвым фанатам нужно будет создать достойные условия во время ЧМ-2018Спорт 1 августа, 19:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ поручил центральному аппарату проверить действия челябинских следователей, которые несвоевременно отреагировали на сообщение о ненадлежащем оказании медицинской помощи 11-летней девочке. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Сотрудникам центрального аппарата Следственного комитета предстоит выяснить, в связи с чем решение о возбуждении уголовного дела не было принято незамедлительно", - сообщила она.
В ряде СМИ сообщалось, что в одной из больниц Челябинска девочке изначально был поставлен неправильный диагноз, в связи с чем она чуть не погибла. Девочку спасли врачи другой больницы. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проведена процессуальная проверка, по результатам которой во вторник возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность").
"Необходимо отметить, что Следственный комитет всегда ответственно и внимательно относится к защите прав детей и всегда действует в строгом соответствии с действующим законодательством", - добавила Петренко.