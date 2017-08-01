СК проверит действия следователей Челябинска по сообщению о врачебной ошибке

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ поручил центральному аппарату проверить действия челябинских следователей, которые несвоевременно отреагировали на сообщение о ненадлежащем оказании медицинской помощи 11-летней девочке. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Сотрудникам центрального аппарата Следственного комитета предстоит выяснить, в связи с чем решение о возбуждении уголовного дела не было принято незамедлительно", - сообщила она.

В ряде СМИ сообщалось, что в одной из больниц Челябинска девочке изначально был поставлен неправильный диагноз, в связи с чем она чуть не погибла. Девочку спасли врачи другой больницы. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проведена процессуальная проверка, по результатам которой во вторник возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность").

"Необходимо отметить, что Следственный комитет всегда ответственно и внимательно относится к защите прав детей и всегда действует в строгом соответствии с действующим законодательством", - добавила Петренко.