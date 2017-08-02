Площадь природных пожаров за сутки на Ямале выросла на 25 тыс. га

ТАСС, 2 августа. Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) увеличилась за сутки на 25 тысяч гектаров, сообщили в среду в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

"На Ямале действует 91 природный пожар на площади 79,5 тыс. гектаров. Но за последние сутки возникло всего 5 новых очагов на площади 125 гектаров", - уточнили в департаменте. Ранее 1 августа власти сообщали, что площадь возгораний - 54 тыс. гектаров.

По данным департамента, за сутки потушено почти 18 тыс. гектаров, локализовано 15 очагов еще на 10 тыс. гектаров. "К ликвидации последствий ЧС на Ямале привлечено 14 бортов авиации, в самых напряженных точках арктического региона работает техника МЧС России - два вертолета Ми-8, самолеты-амфибии Бе-200 и Ил-76. Совершено 86 сливов - 660 тонн воды", - пояснили власти.

В воскресенье, 23 июля, в ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В регионе более двух недель стояла жаркая погода, температура достигала 30 градусов, однако с наступление августа пришло похолодание до плюс 12 градусов. По данным властей, основная причина возникновения пожаров - сухие грозы. По данным синоптиков, в ближайшее время в ЯНАО ожидаются дожди.

По данным пресс-службы губернатора региона, принято решение о тушении 39 тысяч гектаров, остальные 40 тысяч гектаров находятся в зоне контроля. То есть по ним было принято решение не проводить работы, так как данные очаги не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред.

В воскресенье, 23 июля, в ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В регионе более двух недель стояла жаркая погода, температура достигала 30 градусов, однако с наступление августа пришло похолодание до плюс 12 градусов. По данным властей, основная причина возникновения пожаров - сухие грозы. По данным синоптиков, в ближайшее время в ЯНАО ожидаются дожди.