Кандидата от партии "Зеленые" зарегистрировали на выборах губернатора Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала депутата городской думы Екатеринбурга Константина Киселева в качестве кандидата на выборах губернатора региона, которые пройдут в сентябре 2017 года. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс- службе областного избиркома.
"Киселев, выдвинутый избирательным объединением "Региональное отделение политической партии Российская экологическая партия "Зеленые" прошел муниципальный фильтр. Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала его сегодня кандидатом на должность свердловского губернатора", - отметили в пресс-службе.
В избиркоме добавили, что Киселев предоставил максимально необходимое число подписей муниципальных депутатов или глав муниципалитетов - 132. "Все подписи достоверны", - уточнили в пресс-службе.
Ранее региональный избирком зарегистрировал на выборах губернатора области депутата Госдумы Игоря Торощина (ЛДПР), депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутата Заксобрания Свердловской области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия") и управляющего директора "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ).
Выборы главы региона пройдут в единый день голосования, 10 сентября.