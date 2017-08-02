Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кандидата от партии "Зеленые" зарегистрировали на выборах губернатора Свердловской области

Новости Урала
2 августа, 15:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, августа. /ТАСС

Константин Киселев предоставил максимально необходимое число подписей муниципальных депутатов или глав муниципалитетов - 132

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала депутата городской думы Екатеринбурга Константина Киселева в качестве кандидата на выборах губернатора региона, которые пройдут в сентябре 2017 года. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс- службе областного избиркома.

"Киселев, выдвинутый избирательным объединением "Региональное отделение политической партии Российская экологическая партия "Зеленые" прошел муниципальный фильтр. Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала его сегодня кандидатом на должность свердловского губернатора", - отметили в пресс-службе.

В избиркоме добавили, что Киселев предоставил максимально необходимое число подписей муниципальных депутатов или глав муниципалитетов - 132. "Все подписи достоверны", - уточнили в пресс-службе.

Ранее региональный избирком зарегистрировал на выборах губернатора области депутата Госдумы Игоря Торощина (ЛДПР), депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутата Заксобрания Свердловской области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия") и управляющего директора "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ).

Выборы главы региона пройдут в единый день голосования, 10 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
2
В Крыму не видят правовых оснований для иска Украины по ограничениям в Керченском проливе
3
В Москве задержан подозреваемый в нападении на корреспондента НТВ
4
Суд оштрафовал "Победу" за незаконное требование оплатить ручную кладь
5
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
6
Глава Росгвардии отметил грубые нарушения при конвоировании членов банды GTA в суде
7
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама