Военные ЦВО уничтожили условное бандформирование на учениях в Таджикистане

ТАСС, 7 августа. Военнослужащие российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в ходе батальонных учений были подняты по тревоге и совершили 40-километровый марш, после чего уничтожили условное бандформирование в окрестностях Душанбе. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"По прибытию в заданный район подразделениями были взяты под охрану критически важные объекты и произведена разведка местности при помощи беспилотных аппаратов "Застава" и "Элерон". В ходе воздушной разведки в отрогах Гиссарского хребта была обнаружена крупная "бандгруппа", имеющая на вооружении крупнокалиберные пулеметы и минометы, установленные на автомашины повышенной проходимости", - отметили в пресс-службе.

В проведении учений было задействовано около 800 человек личного состава и свыше 100 единиц вооружения и военной техники. Применив артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 120-мм минометы "Сани" и системы залпового огня БМ-21 "Град", военные уничтожили основные силы условного противника. "Разрозненные группы бандформирования попытались прорваться в населенный пункт, но были встречены шквальным огнем мотострелковых подразделений, усиленных танками Т-72 и зенитными установками ЗУ-23. Поддержку с воздуха осуществляла боевая двойка вертолетов Ми-24", - пояснили в пресс-службе.

По данным ЦВО, основное внимание в ходе розыгрыша тактических эпизодов на полигоне Ляур уделялось практической отработке поисковых действий по обнаружению и уничтожению бандгрупп условного противника в горах. "Отработаны вопросы ведения обороны и наступления, организация взаимодействия между различными подразделениями, входящими в состав батальонной тактической группы", - резюмировали в пресс-службе.