На Ямале потушены природные пожары на площади почти 50 тыс. гектаров

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ТАСС, 7 августа. Природные пожары на площади почти 50 тысяч гектаров потушены за сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В регион пришли дожди и похолодание, сообщили в понедельник пресс-службе правительства ЯНАО.
"По состоянию на 7 августа за сутки ликвидировано 17 пожаров на площади 49,2 тыс. га. В зоне авиалесоохраны действующих пожаров нет", - уточнили в пресс-службе.
По данным департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Ямала, в зоне космического мониторинга остаются 10 природных пожаров на площади 34 тыс. гектаров, но их тушение не осуществляется из-за отсутствия угрозы населенным пунктам, объектам экономики и экономической нецелесообразности.
"В мониторинге за данными очагами задействовано 185 человек. Патрулирование осуществляют 3 воздушных судна, доставку сил и средств и маневрирование - 5 бортов", - пояснили в пресс-службе.
Режим чрезвычайной ситуации в ЯНАО сохраняется до полной нормализации обстановки. "В настоящее время на территории автономного округа погодные условия отличают сильный шквалистый ветер, понижение температуры воздуха до 10 градусов, высокая вероятность дождя", - уточнили в пресс-службе.
В воскресенье, 23 июля, в ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В регионе более двух недель стояла жаркая погода, температура достигала 30 градусов. По данным властей, основная причина возникновения пожаров - сухие грозы. На территории округа выгорело более 170 тысяч гектаров.