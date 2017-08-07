На Ямале потушены природные пожары на площади почти 50 тыс. гектаров

ТАСС, 7 августа. Природные пожары на площади почти 50 тысяч гектаров потушены за сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В регион пришли дожди и похолодание, сообщили в понедельник пресс-службе правительства ЯНАО.

"По состоянию на 7 августа за сутки ликвидировано 17 пожаров на площади 49,2 тыс. га. В зоне авиалесоохраны действующих пожаров нет", - уточнили в пресс-службе.

По данным департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Ямала, в зоне космического мониторинга остаются 10 природных пожаров на площади 34 тыс. гектаров, но их тушение не осуществляется из-за отсутствия угрозы населенным пунктам, объектам экономики и экономической нецелесообразности.

"В мониторинге за данными очагами задействовано 185 человек. Патрулирование осуществляют 3 воздушных судна, доставку сил и средств и маневрирование - 5 бортов", - пояснили в пресс-службе.

Режим чрезвычайной ситуации в ЯНАО сохраняется до полной нормализации обстановки. "В настоящее время на территории автономного округа погодные условия отличают сильный шквалистый ветер, понижение температуры воздуха до 10 градусов, высокая вероятность дождя", - уточнили в пресс-службе.

В воскресенье, 23 июля, в ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В регионе более двух недель стояла жаркая погода, температура достигала 30 градусов. По данным властей, основная причина возникновения пожаров - сухие грозы. На территории округа выгорело более 170 тысяч гектаров.