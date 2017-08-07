Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские Су-24 и Су-25 вернулись на аэродромы базирования после учений в Таджикистане

Новости Урала
7 августа, 11:37 UTC+3 ТАСС

Четыре бомбардировщика Су-24М выполнили перелет на челябинскую авиабазу Шагол

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 августа. Два звена российской оперативно-тактической авиации вернулись на аэродромы базирования после завершения совместных учений с подразделениями Минобороны Таджикистана. Об этом в понедельник сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Четыре бомбардировщика Су-24М выполнили перелет на челябинскую авиабазу Шагол, столько же штурмовиков Су-25СМ приземлились на аэродроме Кант под Бишкеком. Самолеты в начале июля были переброшены на аэродром Айни для участия в проверке боевой готовности подразделений двух армий и отработки совместных действий на полигонах Ляур и Харбмайдон", - сказал Рощупкин.

По данным округа, военные летчики в Таджикистане, совершив около 40 вылетов, отработали поражение боевых порядков условных бандгрупп и поддержку с воздуха наступающих мотострелковых и танковых подразделений. "В подготовке данных для бомбово-штурмовых ударов приняли участие офицеры Вооруженных сил Таджикистана", - уточнил полковник.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Таджикистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Башкирии объявлен траур в связи с гибелью девяти человек при пожаре
2
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
3
Путин назвал Ротару душевно щедрым человеком и подлинной звездой эстрады
4
Четыре новых терминала и семь переходов построят на МЦК в 2018 году
5
"Темная башня" стала лидером проката в США
6
"Ъ": Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты водителей
7
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама