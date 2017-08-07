Российские Су-24 и Су-25 вернулись на аэродромы базирования после учений в Таджикистане

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ТАСС, 7 августа. Два звена российской оперативно-тактической авиации вернулись на аэродромы базирования после завершения совместных учений с подразделениями Минобороны Таджикистана. Об этом в понедельник сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
"Четыре бомбардировщика Су-24М выполнили перелет на челябинскую авиабазу Шагол, столько же штурмовиков Су-25СМ приземлились на аэродроме Кант под Бишкеком. Самолеты в начале июля были переброшены на аэродром Айни для участия в проверке боевой готовности подразделений двух армий и отработки совместных действий на полигонах Ляур и Харбмайдон", - сказал Рощупкин.
По данным округа, военные летчики в Таджикистане, совершив около 40 вылетов, отработали поражение боевых порядков условных бандгрупп и поддержку с воздуха наступающих мотострелковых и танковых подразделений. "В подготовке данных для бомбово-штурмовых ударов приняли участие офицеры Вооруженных сил Таджикистана", - уточнил полковник.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.