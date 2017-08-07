Свердловское отделение РВИО создаст центр археологии для изучения времен Гражданской войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Свердловское отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) в 2020 году планирует создать центр военной археологии по изучению артефактов периода Гражданской войны на Урале. Об этом в понедельник ТАСС сообщил председатель регионального отделения, директор музея военной техники "Боевая слава Урала" Александр Емельянов.

"Руководству РВИО были презентованы региональные проекты. Один из масштабных проектов, который мы планируем реализовать в течение трех лет, - это центр военной археологии по комплексному изучению объектов и артефактов, связанных с Гражданской войной. Для Урала подобные музеи под открытым небом будут востребованы в качестве историко-просветительского, мемориального и культурно-туристического капитала", - сказал Емельянов.

Он отметил, что запланировано провести научные экспедиции, создать новые музейные коллекции. "Итогом научных изысканий и исследований станет не только получение новой исторической информации, но и сбор вещевых коллекций, имеющих точную привязку к местности, которые могут пополнить экспозиции ведущих областных музеев историко-технического профиля. Кроме того, обнаруженные остатки фортификаций, других строений и иные следы боев можно будет включить в список памятников истории, а наиболее сохранившиеся и выразительные объекты или комплексы музеефицировать", - пояснил Емельянов.

По словам собеседника агентства, РВИО также поддержало идею установки в регионе мемориальных досок, связанных с эпизодами пребывания местных воинских частей и Георгиевских кавалеров Российской императорской армии. "Подобные проекты чаще связаны с именами Героев Советского Союза, Героев России и Полных кавалеров Ордена Славы. Герои же Первой мировой войны, других войн они менее известны. Установка таких памятных знаков займет несколько лет", - сказал председатель отделения РВИО.

Третий проект, который был представлен, - военно-исторический фестиваль "Покровский рубеж". В этом году в нем приняли участие около 10 тыс. человек, а в следующем году фестиваль будет приурочен к столетию событий 1918 года на дальних подступах к Екатеринбургу.