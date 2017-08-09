В Нижнем Тагиле не могут найти 16 работников завода, чтобы выплатить им долги по зарплате

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Шестнадцать сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, работники которого пожаловались на задержку зарплат президенту Владимиру Путину в ходе "Прямой линии", не могут найти для проведения выплат. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
"На сегодняшний день выплачено 11,904 млн рублей 173 работникам. По графику осталось 16 работников, но их местонахождение не могут определить, то есть их не могут найти, чтобы сделать выплаты", - отметили в пресс-службе.
Работники Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, где введена процедура банкротства, в ходе "Прямой линии" с Путиным 15 июня 2017 года пожаловались, что им отказываются платить зарплату. Выплаты начались после того, как глава государства поручил Генпрокуратуре провести проверку.
Позже, 21 июля, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила заключил под домашний арест до 5 сентября учредителя предприятия. Его подозревают в невыплате зарплат, сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, и мошенничестве в особо крупном размере.
В ходе следствия установлено, что с декабря 2015 года по январь 2017 года на заводе возникла задолженность по зарплате перед более чем 200 работниками на сумму порядка 10 млн рублей. Сумма сокрытых средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов, по имеющимся данным, составила около 5 млн рублей. Кроме того, при изучении следователями финансово-хозяйственной деятельности завода выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 32 млн рублей.